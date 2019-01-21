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Як боротися з зарплатами "в
конвертах" - відповідь експерта

Як боротися з зарплатами "в конвертах" - відповідь експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:28

Як боротися з зарплатами "в конвертах" - відповідь експерта

Пропонуємо до обговорення:
Щоб вивести зарплати з тіні, треба знайти рівновагу фіскального навантаження між бізнесом і державою.

Дивися повний текст Як боротися з зарплатами \"в конвертах\" - відповідь експерта.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:29

Якийсь потік маячні. Знизити податки, знизити тарифи. А чим компенсувати?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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