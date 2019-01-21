Щоб вивести зарплати з тіні, треба знайти рівновагу фіскального навантаження між бізнесом і державою.
Дивися повний текст Як боротися з зарплатами \"в конвертах\" - відповідь експерта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:28
Як боротися з зарплатами "в конвертах" - відповідь експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як боротися з зарплатами \"в конвертах\" - відповідь експерта.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:29
Якийсь потік маячні. Знизити податки, знизити тарифи. А чим компенсувати?
|