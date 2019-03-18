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Білорусь створила пільговий
режим для роботи ІТ-спеціалістів

Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:56

Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Лукашенко агітує своїх ІТ-спеціалістів працювати в Білорусі і запрошує до себе їхніх іноземних колег.

Дивися повний текст Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:56

вот тебе и диктатор, бывший председатель совхоза.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:18

  EKO написав:вот тебе и диктатор, бывший председатель совхоза.


Интересные идеи, но, на мой взгляд, у Лукашенко не очень хороший имидж, и иностранные специалисты трижды подумают, прежде чем переезжать в Минск.
Про белоруских сказать ничего не могу - насколько у них есть желание работать на белорусских фирмах, а не махнуть куда-то в Чехию или Австралию.
PasserBy
 
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