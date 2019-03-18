Лукашенко агітує своїх ІТ-спеціалістів працювати в Білорусі і запрошує до себе їхніх іноземних колег.
Дивися повний текст Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 20:56
Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів
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Дивися повний текст Білорусь створила пільговий режим для роботи ІТ-спеціалістів.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:18
Интересные идеи, но, на мой взгляд, у Лукашенко не очень хороший имидж, и иностранные специалисты трижды подумают, прежде чем переезжать в Минск.
Про белоруских сказать ничего не могу - насколько у них есть желание работать на белорусских фирмах, а не махнуть куда-то в Чехию или Австралию.
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