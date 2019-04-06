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Кістіон: побутовий споживач
не платитиме за газ більше,...

Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:32

Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

Дивися повний текст Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше, ніж промисловий.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:32

а какому проценту бытовых потребителей отпускает газ Нафтогаз? для 99% украинцев цена осталась прежней, но об этом почему-то ни слова...
Тракторист
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