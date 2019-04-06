Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.
Дивися повний текст Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше, ніж промисловий.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:32
Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кістіон: побутовий споживач не платитиме за газ більше, ніж промисловий.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 21:32
а какому проценту бытовых потребителей отпускает газ Нафтогаз? для 99% украинцев цена осталась прежней, но об этом почему-то ни слова...
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