Американської виробник електрокарів Tesla заявив про початок продажів бюджетної версії Model 3 в Китаї, щоб збільшити свою присутність на найбільшому ринку електромобілів.
Дивися повний текст Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї.
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Додано: П'ят 12 кві, 2019 22:23
Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї
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Дивися повний текст Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї.
Додано: П'ят 12 кві, 2019 22:23
Тесла почала продажі Моделі 3 в Китаї ще місяць тому. Заголовок некоректний.
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