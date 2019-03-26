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Tesla почала продажі
електрокара Model 3 в Китаї

Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 22:23

Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї

Пропонуємо до обговорення:
Американської виробник електрокарів Tesla заявив про початок продажів бюджетної версії Model 3 в Китаї, щоб збільшити свою присутність на найбільшому ринку електромобілів.

Дивися повний текст Tesla почала продажі електрокара Model 3 в Китаї.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 22:23

Тесла почала продажі Моделі 3 в Китаї ще місяць тому. Заголовок некоректний.
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