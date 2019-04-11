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З початку року офіційно
працевлаштувалися понад мільйон осіб

З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 09:37

З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб

Пропонуємо до обговорення:
У березні було офіційно працевлаштовано 0,4 млн осіб.

Дивися повний текст З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб.
R2
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