У березні було офіційно працевлаштовано 0,4 млн осіб.
Дивися повний текст З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб.
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Додано: Суб 13 кві, 2019 09:38
З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року офіційно працевлаштувалися понад мільйон осіб.
Додано: Суб 13 кві, 2019 09:39
Ну да, один только заход фек... ладно, фискальной службы в Буковель чего стоил. У нас больше половины бизнесов только потому и существуют, что могут более или менее легально заниматься налоговой оптимизацией. Но вот как-то резко чиновникам стало не хватать на хлебушек (они его разной икоркой мажут) - и сколько бизнесов благодаря рьяным реформаторам закрылось, начиная с 2014? Не надо на курс пенять - многим должно было стать легче платить уменьшившиеся в валюте зарплаты, но нет...
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