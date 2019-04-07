Міненерговугілля дало прогноз виробництва електроенергії...

Додано: Суб 13 кві, 2019 10:51

АЭС 83,3 ГВт/ч а , ТЭС - 46,5 ГВт/ч.. а ГЭС - 8 ГВт/ч.. при этом СЭС – 3,4 ГВт/ч, ВЭС – 2,2 ГВт/ч... если посмотреть на эти цифра то ясно, что более 50% генерации это АЭС... к этому можно добавить одни из самых богатых залежей в Европе урана + если построить совместно с «Westinghouse» завод по производству топлива.. в общем и стартовые условия и запасы урана, да и географическое положение как экспортера электроэнергии указывают один путь - > развития атомной энергетики, и производство ядерного топлива.

НО то ли массовое безумие то ли хроническая тупость или вредительство не знаю что но у нас развитие АЭС и вообще ядерного комплекса остановлено.

Строят всякие СЭС и ВЭС с нестабильной и дорогой генерацией.. а к 2025 году начнут выводить их эксплуатации первые ядерные реакторы. А взамен что ? Панельки СЭС китайские? германия пошла таким путем, там теперь локти кусают.. да и они могут себе позволить не такие нищеброды как мы..

По факту керманычи как видим вместо развития высокотехнологичного производства делают все для его уничтожения взамен предлагая китайские фотопанельки .. в общем привет технологический уровень Змбабве((...