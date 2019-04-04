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Поїхали! Українські компанії,
здатні вийти на космічний...

Поїхали! Українські компанії, здатні вийти на космічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 12:53

Поїхали! Українські компанії, здатні вийти на космічний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Дивися повний текст Поїхали! Українські компанії, здатні вийти на космічний ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 12:53

Що курив чи лизав чи нюхав афтор? Цікаву тему висвітлив як третьокласник на екзамені в 6 класі.
w1961
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