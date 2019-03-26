Середні погодинні витрати на робочу силу в 2018 році оцінюються в 27,4 євро в Європейському союзі (ЄС) і 30,6 євро в зоні євро.
Дивися повний текст Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою праці (інфографіка).
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Додано: Суб 13 кві, 2019 17:17
Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою...
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Дивися повний текст Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою праці (інфографіка).
Додано: Суб 13 кві, 2019 17:18
Не получает средний поляк 10 евро в час. Даже брутто. Опять поделили ВВП на население, да ещё минус гастарбайтеры.
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