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Євростат назвав країни ЄС з
найвищою погодинною оплатою...

Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 17:17

Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою...

Пропонуємо до обговорення:
Середні погодинні витрати на робочу силу в 2018 році оцінюються в 27,4 євро в Європейському союзі (ЄС) і 30,6 євро в зоні євро.

Дивися повний текст Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою праці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 17:18

Не получает средний поляк 10 евро в час. Даже брутто. Опять поделили ВВП на население, да ещё минус гастарбайтеры.
astatempo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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