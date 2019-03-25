Закон про енергоефективність буде скоро поданий на розгляд уряду.
Дивися повний текст Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів інвестицій.
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Додано: Суб 13 кві, 2019 17:46
Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів інвестицій.
Додано: Суб 13 кві, 2019 17:46
Что бы пошли инвестиции в первую нужно завоевать доверие у инвестора,а потом издавать европейские законы.У нас принятие закона не говорит о его обязательном выполнении.
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