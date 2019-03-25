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Закон про енергоефективність:
Зубко очікує €30 мільярдів...

Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 17:46

Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про енергоефективність буде скоро поданий на розгляд уряду.

Дивися повний текст Закон про енергоефективність: Зубко очікує €30 мільярдів інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 17:46

Что бы пошли инвестиции в первую нужно завоевать доверие у инвестора,а потом издавать европейские законы.У нас принятие закона не говорит о его обязательном выполнении.
sena_2008atp
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