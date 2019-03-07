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Три способи відбитися
від боргів за кредитом

Три способи відбитися від боргів за кредитом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 19:44

Три способи відбитися від боргів за кредитом

Пропонуємо до обговорення:
Домовитись з банкірами допоможуть бідні родичі і маленькі діти...

Дивися повний текст Три способи відбитися від боргів за кредитом.
R2
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