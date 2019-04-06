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Міжбанк: п'ятниця пройшла вдало для гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 кві, 2019 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Ранковий надлишок валюти провалив котирування в перші 30 хвилин сесії до позначки нижче ніж 26,70 гривень за долар, але НБУ оперативно вийшов в "анонімному" форматі зі скупкою традиційних 15 млн доларів по 26,69 гривень і фактично вирівняв попит і пропозицію.
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Додано: Суб 13 кві, 2019 19:47
Под графиком ошибочный курс доллара. Вы так не шутите, я уж подумал началось :)
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slonslon
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