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Хто і як "вибиває" гроші
з боржника за умови невиплати...

Хто і як "вибиває" гроші з боржника за умови невиплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2019 19:47

Хто і як "вибиває" гроші з боржника за умови невиплати...

Пропонуємо до обговорення:
У щастя від володіння товаром, купленим у кредит, є зворотний бік...

Дивися повний текст Хто і як \"вибиває\" гроші з боржника за умови невиплати кредиту.
R2
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