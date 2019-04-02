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До початку літа SkyUp збільшить флот до восьми літаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 кві, 2019 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp збільшить флот до восьми літаків до кінця травня.
Дивися повний текст До початку літа SkyUp збільшить флот до восьми літаків
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Додано: Суб 13 кві, 2019 22:06
очень современные самолёты с налётом 15 и 20 лет... :)
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