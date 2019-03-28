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Українцям пообіцяли ціни на газ
нижчі, ніж для промисловості

Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 07:36

Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ціна на газ для населення завжди буде обмежена цінами для промисловості. Про це у Верховній Раді заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 07:36

Сколько осталось денег в Нацбанке после Януковича - известно. Скоро узнаем, сколько осталось после Порошенко.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 08:34

Re: Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промислов

  zloy_ukr написав:коро узнаем, сколько осталось после Порошенко.

Не денег а кредитов и долгов...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 08:59

Очень "широкий" жест снизить тариф на 17 копеек да ещё а летний период.
sena_2008atp
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