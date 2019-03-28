В Україні ціна на газ для населення завжди буде обмежена цінами для промисловості. Про це у Верховній Раді заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон.
Дивися повний текст Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості.
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Додано: Нед 14 кві, 2019 07:36
Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості.
Додано: Нед 14 кві, 2019 07:36
Сколько осталось денег в Нацбанке после Януковича - известно. Скоро узнаем, сколько осталось после Порошенко.
Додано: Нед 14 кві, 2019 08:34
Re: Українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промислов
Додано: Нед 14 кві, 2019 08:59
Очень "широкий" жест снизить тариф на 17 копеек да ещё а летний период.
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