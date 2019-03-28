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Комуналку в Києві підвищувати поки не збираються, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 кві, 2019 10:27
Пропонуємо до обговорення:
У Києві практично у всіх житлових будинках вже відключили опалення.
Дивися повний текст Комуналку в Києві підвищувати поки не збираються, але вже з літа введуть абонплату
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Додано: Нед 14 кві, 2019 10:27
И здесь Порошенко нагадил напоследок.
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