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Комуналку в Києві підвищувати
поки не збираються, але...

Комуналку в Києві підвищувати поки не збираються, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 10:27

Комуналку в Києві підвищувати поки не збираються, але...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві практично у всіх житлових будинках вже відключили опалення.

Дивися повний текст Комуналку в Києві підвищувати поки не збираються, але вже з літа введуть абонплату.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 10:27

И здесь Порошенко нагадил напоследок.
zloy_ukr
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