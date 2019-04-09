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Автоюристи роз'яснили, коли
штрафи поліції є незаконними

Автоюристи роз'яснили, коли штрафи поліції є незаконними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 16:41

Автоюристи роз'яснили, коли штрафи поліції є незаконними

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише юридична компанія «Дорожній Адвокат».

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2019 16:41

Полный бред.Пиар-реклама услуг автоадвокатов.Если я живу в Киеве и меня остановили в Мелитополе,какого адвоката я могу вызвать?
sena_2008atp
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