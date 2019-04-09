Про це пише юридична компанія «Дорожній Адвокат».
Дивися повний текст Автоюристи роз'яснили, коли штрафи поліції є незаконними.
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Додано: Нед 14 кві, 2019 16:41
Автоюристи роз'яснили, коли штрафи поліції є незаконними
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Дивися повний текст Автоюристи роз'яснили, коли штрафи поліції є незаконними.
Додано: Нед 14 кві, 2019 16:41
Полный бред.Пиар-реклама услуг автоадвокатов.Если я живу в Киеве и меня остановили в Мелитополе,какого адвоката я могу вызвать?
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