Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley прогнозують зниження курсу гривні.
Дивися повний текст Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара чекати в Україні до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:07
Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара чекати в Україні до кінця року.
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:07
Залежить від результатів виборів. Країна, де президент клоун - саме те, що треба для стабільності і довіри до фінансової системи.
|