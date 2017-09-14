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Аналітики Morgan Stanley
підрахували, якого курсу долара...

Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:07

Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley прогнозують зниження курсу гривні.

Дивися повний текст Аналітики Morgan Stanley підрахували, якого курсу долара чекати в Україні до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:07

Залежить від результатів виборів. Країна, де президент клоун - саме те, що треба для стабільності і довіри до фінансової системи.
Sergius
 
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Sergius это вы про период с 2014 по 2019 сейчас?
LuckyG
 
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