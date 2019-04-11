Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.
Дивися повний текст Названо вартість великоднього кошика цього року (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 08:11
Названо вартість великоднього кошика цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо вартість великоднього кошика цього року (інфографіка).
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:11
А середня зарплатня вирісла на 20% за рік: лютий 2019 - 9429 грн, лютий 2018 - 7828 грн.
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