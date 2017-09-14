Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач.
Дивися повний текст У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські заробітчани відправили додому.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 08:17
У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські...
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Дивися повний текст У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські заробітчани відправили додому.
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:17
Хто розумний тікає вже зараз.
Коли ЗЕбіли отетеріють від "діяльності" свого кумара і самі кинуться виїзджати буде вже пізно. У тій штовханині можуть і задушити.
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:35
Розумные как раз остались и никуда не едут и ехать не собираются, их и здесь не плохо кормят при любом президенте. Тiкают те, кто пороху в своё время поверили и обломились, безмозглые короче.
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