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У Польщі підрахували, скільки
мільярдів українські...

У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:17

У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач.

Дивися повний текст У Польщі підрахували, скільки мільярдів українські заробітчани відправили додому.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:17

Хто розумний тікає вже зараз.
Коли ЗЕбіли отетеріють від "діяльності" свого кумара і самі кинуться виїзджати буде вже пізно. У тій штовханині можуть і задушити.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:35

  andriyzhagun написав:Хто розумний тікає вже зараз.
Коли ЗЕбіли отетеріють від "діяльності" свого кумара і самі кинуться виїзджати буде вже пізно. У тій штовханині можуть і задушити.

Розумные как раз остались и никуда не едут и ехать не собираются, их и здесь не плохо кормят при любом президенте. Тiкают те, кто пороху в своё время поверили и обломились, безмозглые короче.
Попаданец
 
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