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В Україні старі маршрутки
замінять «Неопланами»

В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 08:21

В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами»

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що в Україні до 2030 року на міжобласних перевезеннях не залишиться жодної старої маршрутки.

Дивися повний текст В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами».
R2
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А кому принадлежит производство/продажа Неопланов?))
semenoh
 
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Черговий "гіперлуп" від омеляна.
sena_2008atp
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А там или ишак здохнет, или Оме... Падишах...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:19

Плохая идея. Эти автобусы как и интерсити превратятся в хлам через год. Сидения будут черными от жира, метал торчать в разные стороны, чтобы можно было порезаться и т.д. при дешевом проезде обслуживание будет аналогичным
asdrud2016
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