Міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що в Україні до 2030 року на міжобласних перевезеннях не залишиться жодної старої маршрутки.
Дивися повний текст В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами».
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Додано: Пон 15 кві, 2019 08:21
В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами»
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Дивися повний текст В Україні старі маршрутки замінять «Неопланами».
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:19
Плохая идея. Эти автобусы как и интерсити превратятся в хлам через год. Сидения будут черными от жира, метал торчать в разные стороны, чтобы можно было порезаться и т.д. при дешевом проезде обслуживание будет аналогичным
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