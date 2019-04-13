Про це повідомляє Держстатистики.
Дивися повний текст У Держстатистики розповіли, чому українці \"сидять без роботи\".
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Додано: Пон 15 кві, 2019 09:13
У Держстатистики розповіли, чому українці "сидять без...
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Дивися повний текст У Держстатистики розповіли, чому українці \"сидять без роботи\".
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:13
не хотят потерять субсидию, при этом успешно работая в тени. Есть еще такой вариант, сам лично знаю пару таких "безработных"
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:32
redmax11
Ну, если работать, например, на даче считается в тени - то да. Сам таких знаю.
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