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У Держстатистики розповіли, чому
українці "сидять без...

У Держстатистики розповіли, чому українці "сидять без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:13

У Держстатистики розповіли, чому українці "сидять без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстатистики.

Дивися повний текст У Держстатистики розповіли, чому українці \"сидять без роботи\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:13

не хотят потерять субсидию, при этом успешно работая в тени. Есть еще такой вариант, сам лично знаю пару таких "безработных"
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:32

redmax11
Ну, если работать, например, на даче считается в тени - то да. Сам таких знаю.
blueiceua
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