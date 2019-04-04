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Renault представить доступний електричний кросовер City K-ZE
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Концепт-кар City K-ZE дебютував минулого року на виставці в Парижі. Тепер виробник обіцяє, що автомобіль вийде в серійне виробництво - міський позашляховик з електричним мотором. На Шанхайському автосалоні його представлять під ім'ям Renault City K-ZE - і це перший електромобіль Renault в Китаї.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 09:14
а степень его доступности пока не оглашается...
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