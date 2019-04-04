RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Renault представить доступний
електричний кросовер City K-ZE

Renault представить доступний електричний кросовер City K-ZE
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:14

Renault представить доступний електричний кросовер City K-ZE

Пропонуємо до обговорення:
Концепт-кар City K-ZE дебютував минулого року на виставці в Парижі. Тепер виробник обіцяє, що автомобіль вийде в серійне виробництво - міський позашляховик з електричним мотором. На Шанхайському автосалоні його представлять під ім'ям Renault City K-ZE - і це перший електромобіль Renault в Китаї.

Дивися повний текст Renault представить доступний електричний кросовер City K-ZE.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88392
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:14

а степень его доступности пока не оглашается...
semenoh
 
Повідомлень: 56
З нами з: 23.03.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Mercedes-Benz показав новий кросовер (відео)
R2 » П'ят 12 кві, 2019 17:27
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2019 17:27
hitechnic16921507
Ford представив кросовер Kuga нового покоління (фото)
R2 » Чет 04 кві, 2019 20:28
2 303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 14:43
apofisx86
Tesla показала новий електрокар-кросовер Model Y (фото)
R2 » П'ят 22 бер, 2019 01:10
1 224
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 бер, 2019 01:11
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.