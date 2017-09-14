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Податківці розповіли, скільки
в Україну завезли золота,...

Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:33

Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота, срібла і платини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:34

Завезли чтобы было что вывозить.
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