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Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота, срібла і платини
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Додано: Пон 15 кві, 2019 09:34
Завезли чтобы было что вывозить.
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