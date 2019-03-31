RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики назвали
березневу зарплату Реви

У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:47

У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:47

начислили зарплату в размере 59 646 грн...

Начислили - это понятно. Реально получил сколько?
Все знают, что зарплата , это лишь небольшой процент, есть еще премии и т.д , начисляемые с неизвестных источников ( не заложенных в бюджете).
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 12.12.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за...
R2 » Пон 08 кві, 2019 16:30
4 244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 11:46
p_a_l
У Мінінфраструктури назвали зарплату Омеляна за березень
R2 » П'ят 05 кві, 2019 17:37
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2019 17:50
p_a_l
Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч 1, 2, 3
R2 » П'ят 29 бер, 2019 15:03
25 1370
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 18:26
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (255)
15.04.2019 12:00
Альфа-Банк (70129)
15.04.2019 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.