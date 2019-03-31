Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:47
У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали березневу зарплату Реви.
Додано: Пон 15 кві, 2019 09:47
Начислили - это понятно. Реально получил сколько?
Все знают, что зарплата , это лишь небольшой процент, есть еще премии и т.д , начисляемые с неизвестных источников ( не заложенных в бюджете).
Уже проиграл, по инерции шевелится.
|