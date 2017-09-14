RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштують нові вагони
фунікулера і трамваї:...

Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:49

Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...

Пропонуємо до обговорення:
Київ планує суттєво оновити трамвайний та автобусний парки.

Дивися повний текст Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї: Київрада оприлюднила суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 09:49

6,5 млн євро на 2-і кабіни фунікулера й обладнання? А не занад-то?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 08.08.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:00

Re: Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...

Убрать к чертям эти вагоны и поставить эскалатор с навесом чтобы дождь и снег не заливал
p_a_l
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:03

Re: Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...

Кстати. Новое светодиодное освещение начало перегорать. По Закревского 27 уже на двух столбах по планке потухли. Экономия на лицо. Выгодно же как.
p_a_l
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:17

Re: новое

  p_a_l написав:светодиодное освещение начало перегорать. По Закревского

В подъезде перегорели все давно.
Ставилось с лозунгами на объявлениях в подъезде: "Выберете "Укроп" и получите такое новое освещение на каждом этаже."
sal
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 25.03.16
Подякував: 611 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:26

  sal написав:
  p_a_l написав:светодиодное освещение начало перегорать. По Закревского

В подъезде перегорели все давно.
Ставилось с лозунгами на объявлениях в подъезде: "Выберете "Укроп" и получите такое новое освещение на каждом этаже."

А те, що ставилося без лозунгів - світить. Поставили півроку назад - і все ОК.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 08.08.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:27

p_a_l
Вартість 1-єї планки - до 50грн, до речі на них гарантія від 1-го року. Більше коштує робота, але вона має компенсуватися гарантійними зобов*язаннями виробника.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 08.08.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 469, 470, 471
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4707 248373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2019 10:26
барабашов
У КМДА розповіли, скільки киян привласнили субсидію за... 1, 2
R2 » П'ят 12 кві, 2019 11:05
11 430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2019 09:48
blueiceua
Податківці розповіли, скільки в Україну завезли золота,...
R2 » Пон 15 кві, 2019 09:33
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2019 09:34
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (255)
15.04.2019 12:00
Альфа-Банк (70129)
15.04.2019 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.