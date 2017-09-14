Київ планує суттєво оновити трамвайний та автобусний парки.
Дивися повний текст Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї: Київрада оприлюднила суми.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 09:49
Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї: Київрада оприлюднила суми.
Додано: Пон 15 кві, 2019 10:00
Re: Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...
Убрать к чертям эти вагоны и поставить эскалатор с навесом чтобы дождь и снег не заливал
Додано: Пон 15 кві, 2019 10:03
Re: Скільки коштують нові вагони фунікулера і трамваї:...
Кстати. Новое светодиодное освещение начало перегорать. По Закревского 27 уже на двух столбах по планке потухли. Экономия на лицо. Выгодно же как.
Додано: Пон 15 кві, 2019 10:17
Re: новое
Додано: Пон 15 кві, 2019 10:26
А те, що ставилося без лозунгів - світить. Поставили півроку назад - і все ОК.
Додано: Пон 15 кві, 2019 10:27
p_a_l
Вартість 1-єї планки - до 50грн, до речі на них гарантія від 1-го року. Більше коштує робота, але вона має компенсуватися гарантійними зобов*язаннями виробника.
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