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Нацкомісія з тарифів оштрафувала «Нафтогаз»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП), наклала штраф у розмірі 850 тис. грн на Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» за недопуск регулятора до планової перевірки діяльності компанії за 2017-2018 роки.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів оштрафувала «Нафтогаз»
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Додано: Пон 15 кві, 2019 10:03
Оригинально - оштрафовали меньше, чем на одну заплату.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
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