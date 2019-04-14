Борг в 1,6 млрд гривень з виплати лікарняних має фонд соціального страхування, який затримує їх за кілька тижнів.
Дивися повний текст Українців через величезний борг масово позбавили виплат за лікарняними.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33
Українців через величезний борг масово позбавили виплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців через величезний борг масово позбавили виплат за лікарняними.
Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33
Не понятно только в этой ситуации куда ушли деньги с налогов, официально работающих украинцев?
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