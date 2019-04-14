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Українців через величезний
борг масово позбавили виплат...

Українців через величезний борг масово позбавили виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33

Українців через величезний борг масово позбавили виплат...

Пропонуємо до обговорення:
Борг в 1,6 млрд гривень з виплати лікарняних має фонд соціального страхування, який затримує їх за кілька тижнів.

Дивися повний текст Українців через величезний борг масово позбавили виплат за лікарняними.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:33

Не понятно только в этой ситуации куда ушли деньги с налогов, официально работающих украинцев?
blueiceua
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