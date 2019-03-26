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Finance.ua: Кешбек-сервіси:
що це і як працює

Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:49

Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює

Пропонуємо до обговорення:
Як заробляти, витрачаючи гроші в інтернеті
Інтернет зруйнував монополію традиційних магазинів на торгівлю. Процес купівлі в мережі може бути набагато зручнішим, а ціни вигіднішими. Останній фактор для більшості покупців – визначальний. І тут позиції інтернет-магазинів підсилюють кешбек-сервіси, які дозволяють покупцеві повернути частину суми, витраченої на онлайн-покупку, зробивши її ще дешевшою. Ми розповімо, що це за сервіси і як вони працюють.

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D2
 
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