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Найбільший у світі літак
здійснив перший політ (відео)

Найбільший у світі літак здійснив перший політ (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:49

Найбільший у світі літак здійснив перший політ (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У суботу, 13 квітня 2019 року, о 10:00 за місцевим часом, Stratolaunch, найбільший у світі літак на сьогоднішній день, відірвався від злітно-посадкової смуги аеродрому Mojave Air and Space Port і здійснив перший у своїй історії випробувальний політ, який тривав близько двох з половиною годин.

Дивися повний текст Найбільший у світі літак здійснив перший політ (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 12:50

305 км/ч -- как он, бедняга, от земли-то оторвался?
titanik
 
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