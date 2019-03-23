Лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що в країні ще рано вводити євровалюту.
Дивися повний текст Польща відмовляється поки вводити євро.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 13:40
Польща відмовляється поки вводити євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща відмовляється поки вводити євро.
Додано: Пон 15 кві, 2019 13:41
....... Но в договоре о вступлении страны в ЕС не указана дата введения в обращение общеевропейской валюты.)))))))))))))
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