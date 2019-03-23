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Польща відмовляється
поки вводити євро

Польща відмовляється поки вводити євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 13:40

Польща відмовляється поки вводити євро

Пропонуємо до обговорення:
Лідер правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що в країні ще рано вводити євровалюту.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 13:41

....... Но в договоре о вступлении страны в ЕС не указана дата введения в обращение общеевропейской валюты.)))))))))))))
сова
 
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