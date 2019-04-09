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Найбільше нафтопродуктів
везуть в Україну з РФ

Найбільше нафтопродуктів везуть в Україну з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 13:45

Найбільше нафтопродуктів везуть в Україну з РФ

Пропонуємо до обговорення:
У січні-березні 2019 частка імпорту нафти і нафтопродуктів з Російської Федерації в Україні досягла 41,45%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 13:45

Ми ж з ворогом не торгуємо.
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