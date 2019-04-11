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Коболєв назвав відсоток
розрахунків субсидіантів за газ...

Коболєв назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 14:11

Коболєв назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ...

Пропонуємо до обговорення:
У Кіровоградської області, де більшість людей купує газ у НАК "Нафтогаз України", споживачі-субсидіанти розраховуються сумлінно.

Дивися повний текст Коболєв назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 14:11

то есть только в кировоградской сумлинно сплачивают, поэтому остальные не приведены
vegan44pro
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