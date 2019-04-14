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Аліменти на батьків: у
Мінсоцполітики розповіли, коли...

Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26

Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли...

Пропонуємо до обговорення:
Коли батьки непрацездатні і потребують матеріальної допомоги.

Дивися повний текст Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли потрібно платити.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:27

деградация общества - когда это необходимо законодательно вносить, деградация государства - когда оно не в состоянии обеспечить своих жителей.
magneet
 
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