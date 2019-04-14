Коли батьки непрацездатні і потребують матеріальної допомоги.
Дивися повний текст Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли потрібно платити.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 15:26
Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аліменти на батьків: у Мінсоцполітики розповіли, коли потрібно платити.
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:27
деградация общества - когда это необходимо законодательно вносить, деградация государства - когда оно не в состоянии обеспечить своих жителей.
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