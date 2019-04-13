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Президент назвав ризики
скасування націоналізації...

Президент назвав ризики скасування націоналізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:40

Президент назвав ризики скасування націоналізації...

Пропонуємо до обговорення:
Спроба приватизації націоналізованого ПриватБанку може призвести до нової кризи, а також загрожує відносинам з Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст Президент назвав ризики скасування націоналізації ПриватБанку.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:40

А Закон о коррупции отмененный КСУ?
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