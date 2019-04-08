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Нафтогаз провів переговори з державними банками Китаю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Голова Нафтогазу Андрій Коболєв провів переговори з низкою державних банків Китаю щодо залучення фінансування у розмірі 1 мільярд доларів в межах гарантії державної експортної корпорації Китаю.
Дивися повний текст Нафтогаз провів переговори з державними банками Китаю щодо залучення $1 млрд
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Додано: Пон 15 кві, 2019 16:34
Взял потому что на премию не хватает. раскидает кредит и проценты на каждого потребителя газа жителя украины.
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