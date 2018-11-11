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Україна в цьому році доведеться
сплатити $ 3 млрд боргу

Україна в цьому році доведеться сплатити $ 3 млрд боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 17:18

Україна в цьому році доведеться сплатити $ 3 млрд боргу

Пропонуємо до обговорення:
Близько 2% ВВП.

Дивися повний текст Україна в цьому році доведеться сплатити $ 3 млрд боргу.
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