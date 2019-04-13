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Названо найдорожчі
українські бренди

Названо найдорожчі українські бренди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 20:53

Названо найдорожчі українські бренди

Пропонуємо до обговорення:
Список складено на основі даних, наданих правовласниками брендів.

Дивися повний текст Названо найдорожчі українські бренди.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 20:53

А як вимірюється вартість бренду?
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