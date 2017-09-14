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Стало відомо, хто володіє всіма фінансовими активами Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2019 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Практично всі фінансові активи і заощадження в Росії сконцентровані в руках 3% найбільш забезпечених громадян цієї країни.
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