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Омелян: пропонували сільським
листоношам зарплату в 5...

Омелян: пропонували сільським листоношам зарплату в 5...
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 08:39

Омелян: пропонували сільським листоношам зарплату в 5...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що листоношам сільських відділень Укрпошти пропонувалося підвищення заробітних плат в три-п'ять разів у випадку роботи повний робочий тиждень, однак вони відмовилися через наявність домашнього господарства.

Дивися повний текст Омелян: пропонували сільським листоношам зарплату в 5 разів більшу, але вони не хочуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 08:39

Фигня. Думаю просто предложили поднять 30% а 70% сократить нафиг. И оставшиеся 30% будут обслуживать не 2 села а 22, а на велике хрен кто выдержит такие расстояния. Вот когда Омельян гиперплуп построит тогда да, согласятся
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:02

Очередной перл.Когда уже закончится эпоха этих "фахівців"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:21

Ни о чем.
Каким почтальйонам (фамилии), со каой зп и на сколько предлагали повысить?
И это министр?
Не может мысль сформулировать.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:26

blueiceua
можливо Ви не можете зрозуміти написане? там як на мене все чітко вказано. І так може бути дійсно. Але у вас буде шанс у неділю виявити своє відношення до "злочинної влади"
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:44

работать больше?
ну зрада зрад же
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:46

ruslan42212
видио вы себе что-то додумали.
Приведена статистика- без зп конкретных почтальонов и конкретных предложений. Полную неделю почты в селах практически не работают.
К тому же если работать 1 день в неделю при зп 4173 грн, не получиться 1-2 тыс грн в месяц. " я хочу иметь тысячу или две тысячи гривен и работать день в неделю"
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:09

(предлагали сельским почтальонам зарплату в 5 раз больше, но они не хотят) Даже почтальоны поняли что с этими рэхворматорами лучше не связываться, себе дороже обойдется.
tigr-uu
 
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