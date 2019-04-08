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Омелян: пропонували сільським листоношам зарплату в 5...
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Додано: Вів 16 кві, 2019 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що листоношам сільських відділень Укрпошти пропонувалося підвищення заробітних плат в три-п'ять разів у випадку роботи повний робочий тиждень, однак вони відмовилися через наявність домашнього господарства.
Дивися повний текст Омелян: пропонували сільським листоношам зарплату в 5 разів більшу, але вони не хочуть
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R2
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Додано: Вів 16 кві, 2019 08:39
Фигня. Думаю просто предложили поднять 30% а 70% сократить нафиг. И оставшиеся 30% будут обслуживать не 2 села а 22, а на велике хрен кто выдержит такие расстояния. Вот когда Омельян гиперплуп построит тогда да, согласятся
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PUnder
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:02
Очередной перл.Когда уже закончится эпоха этих "фахівців"?
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sena_2008atp
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:21
Ни о чем.
Каким почтальйонам (фамилии), со каой зп и на сколько предлагали повысить?
И это министр?
Не может мысль сформулировать.
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blueiceua
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:26
blueiceua
можливо Ви не можете зрозуміти написане? там як на мене все чітко вказано. І так може бути дійсно. Але у вас буде шанс у неділю виявити своє відношення до "злочинної влади"
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ruslan42212
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:44
работать больше?
ну зрада зрад же
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lauder7
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:46
ruslan42212
видио вы себе что-то додумали.
Приведена статистика- без зп конкретных почтальонов и конкретных предложений. Полную неделю почты в селах практически не работают.
К тому же если работать 1 день в неделю при зп 4173 грн, не получиться 1-2 тыс грн в месяц. " я хочу иметь тысячу или две тысячи гривен и работать день в неделю"
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blueiceua
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Додано: Вів 16 кві, 2019 10:09
(предлагали сельским почтальонам зарплату в 5 раз больше, но они не хотят) Даже почтальоны поняли что с этими рэхворматорами лучше не связываться, себе дороже обойдется.
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tigr-uu
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