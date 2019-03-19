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Продовження мораторію на
продаж землі безпосередньо...

Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:06

Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на зустрічі з вітчизняним бізнесом.

Дивися повний текст Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо пов'язане з корупцією – Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:06

Не хоче він мати нічого спільного... Чого ж тоді фракція його імені щороку штампує закони на продовження цього мораторію?
Ось такий наш Петро – бреше як дихає.
Los_Pollos_Hermanos
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:00

Постоянно этот бред слышу еще с времен Кравчука- "Я считаю, что украинское государство и украинский народ станут намного богаче"
blueiceua
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