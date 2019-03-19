Про це він заявив на зустрічі з вітчизняним бізнесом.
Дивися повний текст Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо пов'язане з корупцією – Порошенко.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:06
Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продовження мораторію на продаж землі безпосередньо пов'язане з корупцією – Порошенко.
Додано: Вів 16 кві, 2019 09:06
Не хоче він мати нічого спільного... Чого ж тоді фракція його імені щороку штампує закони на продовження цього мораторію?
Ось такий наш Петро – бреше як дихає.
Додано: Вів 16 кві, 2019 10:00
Постоянно этот бред слышу еще с времен Кравчука- "Я считаю, что украинское государство и украинский народ станут намного богаче"
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