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Київ модернізує системи теплопостачання за кошт ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2019 09:32
Пропонуємо до обговорення:
До кінця квітня 2019 року київська влада планує підготувати та підписати «Угоду про підготовку кредитного фінансування». Використання кредиту від ЄБРР комунальним підприємством «Київтеплоенерго» було ухвалено Київрадою 11 квітня.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 09:32
Горячую воду можете не модернизировать. ГВС уже торба. Будут массово расторгать договоры. Я в их числе.
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