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Київ модернізує системи
теплопостачання за кошт ЄБРР

Київ модернізує системи теплопостачання за кошт ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:32

Київ модернізує системи теплопостачання за кошт ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
До кінця квітня 2019 року київська влада планує підготувати та підписати «Угоду про підготовку кредитного фінансування». Використання кредиту від ЄБРР комунальним підприємством «Київтеплоенерго» було ухвалено Київрадою 11 квітня.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 09:32

Горячую воду можете не модернизировать. ГВС уже торба. Будут массово расторгать договоры. Я в их числе.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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