На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях протягом двох років неефективно використано 410,3 млн грн.
Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25
В Україні неефективно використали майже півмільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25
учитывая, что за последние пару лет на дороги выделено более 100 млрд гривен, не такая уж и большая цифра. Всё таки сейчас дороги делаются как никогда до этого
Додано: Вів 16 кві, 2019 10:45
Тавишо? И это еще Омелян не стал официально папиредником а чтож дальше то будет? Вот зря он гиперлуп до борисполя не успел сделать.
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