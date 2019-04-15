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В Україні неефективно
використали майже півмільярда...

В Україні неефективно використали майже півмільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25

В Україні неефективно використали майже півмільярда...

Пропонуємо до обговорення:
На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях протягом двох років неефективно використано 410,3 млн грн.

Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
R2
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учитывая, что за последние пару лет на дороги выделено более 100 млрд гривен, не такая уж и большая цифра. Всё таки сейчас дороги делаются как никогда до этого
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:45

Тавишо? И это еще Омелян не стал официально папиредником а чтож дальше то будет? Вот зря он гиперлуп до борисполя не успел сделать.
vitali_kalinin
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blueiceua
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