На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях протягом двох років неефективно використано 410,3 млн грн.
Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25
В Україні неефективно використали майже півмільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25
учитывая, что за последние пару лет на дороги выделено более 100 млрд гривен, не такая уж и большая цифра. Всё таки сейчас дороги делаются как никогда до этого
Додано: Вів 16 кві, 2019 10:45
Тавишо? И это еще Омелян не стал официально папиредником а чтож дальше то будет? Вот зря он гиперлуп до борисполя не успел сделать.
Додано: Вів 16 кві, 2019 12:02
это то что доказали. и это сугубо бухгалтерский расчёт. жаль, что такими не занимается прокуратура и НАБУ- ведь они у нас беззубые для такого.
Додано: Вів 16 кві, 2019 13:50
Вы знаете пословицу - Не наївсь, так не налижешься -?
Поздно лизать, чемоданы уже спакованы.
Уже и на сайте посты перестали тереть.
Додано: Сер 17 кві, 2019 00:14
Вот зато когда придет Зе, он все дороги сделает. Лично!
Иначе ж быть не может, ведь поэтому за него и голосуют!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 18 кві, 2019 09:46
Sommer
Объясните при чем тут Зе в Вашем комменте? В статье о чем написано?
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:07
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