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В Україні неефективно
використали майже півмільярда...

В Україні неефективно використали майже півмільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25

В Україні неефективно використали майже півмільярда...

Пропонуємо до обговорення:
На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях протягом двох років неефективно використано 410,3 млн грн.

Дивися повний текст В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:25

учитывая, что за последние пару лет на дороги выделено более 100 млрд гривен, не такая уж и большая цифра. Всё таки сейчас дороги делаются как никогда до этого
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:45

Тавишо? И это еще Омелян не стал официально папиредником а чтож дальше то будет? Вот зря он гиперлуп до борисполя не успел сделать.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:20

Зрада
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 12:02

это то что доказали. и это сугубо бухгалтерский расчёт. жаль, что такими не занимается прокуратура и НАБУ- ведь они у нас беззубые для такого.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 13:50

  fishman написав:учитывая, что за последние пару лет на дороги выделено более 100 млрд гривен, не такая уж и большая цифра. Всё таки сейчас дороги делаются как никогда до этого

Вы знаете пословицу - Не наївсь, так не налижешься -?
Поздно лизать, чемоданы уже спакованы.

Уже и на сайте посты перестали тереть.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 17:50

Неэффективно значит украли.Называйте вещи своими именами.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 00:14

Вот зато когда придет Зе, он все дороги сделает. Лично!

Иначе ж быть не может, ведь поэтому за него и голосуют!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 09:46

Sommer
Объясните при чем тут Зе в Вашем комменте? В статье о чем написано?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:07

  blueiceua написав:Sommer
Объясните при чем тут Зе в Вашем комменте? В статье о чем написано?

за что платят- то и комментирует
dramiel87
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