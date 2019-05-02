В Україні неефективно використали майже півмільярда...

Додано: Сер 17 кві, 2019 00:14

Вот зато когда придет Зе, он все дороги сделает. Лично!



Иначе ж быть не может, ведь поэтому за него и голосуют!

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.