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Стала відома середня зарплата
працівників Мінрегіону

Стала відома середня зарплата працівників Мінрегіону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:00

Стала відома середня зарплата працівників Мінрегіону

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня розмір середньої зарплати працівників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України становить 27 435,66 гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:01

Вакантных должностей – 161, зарплата 27 тыс. гривен

Никто не хочет такую зарплату? Не верю!
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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