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Стала відома середня зарплата працівників Мінрегіону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2019 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня розмір середньої зарплати працівників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України становить 27 435,66 гривень.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 11:01
Вакантных должностей – 161, зарплата 27 тыс. гривен
Никто не хочет такую зарплату? Не верю!
Уже проиграл, по инерции шевелится.
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