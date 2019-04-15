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Юрист назвав плюси для водіїв у разі введення нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2019 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення в Україні законопроекту №10196 "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" збільшить вартість поліса, але при цьому з'явиться більше користі для водіїв.
Дивися повний текст Юрист назвав плюси для водіїв у разі введення нових правил автострахування
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Додано: Вів 16 кві, 2019 11:38
Ключевое здесь-полис становится дороже. А в общем же этот полис абсолютно бесполезная бумажка. Чтоб менты штраф не выписали. На этом все.
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LuckyG
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