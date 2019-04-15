Рейтинг 100 найбагатших українців опублікував журнал "Фокус".
Дивися повний текст З'явився новий рейтинг найбагатших людей України.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 11:58
З'явився новий рейтинг найбагатших людей України
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Дивися повний текст З'явився новий рейтинг найбагатших людей України.
Додано: Вів 16 кві, 2019 11:58
Для чего размещен этот рейтинг самых богатых людей Украины, чтобы мы пожалели Порошенко? Этот бедалага ни в каких схемах не участвует, терпит одни убытки и переместился на одну строчечку вниз. Уж не политтехнологи ли разместили этот рейтинг, чтобы разжалобить электорат перед вторым туром выборов в президенты?
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