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З'явився новий рейтинг
найбагатших людей України

З'явився новий рейтинг найбагатших людей України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:58

З'явився новий рейтинг найбагатших людей України

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг 100 найбагатших українців опублікував журнал "Фокус".

Дивися повний текст З'явився новий рейтинг найбагатших людей України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:58

Для чего размещен этот рейтинг самых богатых людей Украины, чтобы мы пожалели Порошенко? Этот бедалага ни в каких схемах не участвует, терпит одни убытки и переместился на одну строчечку вниз. Уж не политтехнологи ли разместили этот рейтинг, чтобы разжалобить электорат перед вторым туром выборов в президенты?
nyckatejib
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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