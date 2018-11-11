Чинності набуде новий закон "Про житлово-комунальні послуги".
Дивися повний текст Правила оплати \"комуналки\" зміняться з травня: які нововведення чекають на українців.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 12:31
Правила оплати "комуналки" зміняться з травня: які...
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Дивися повний текст Правила оплати \"комуналки\" зміняться з травня: які нововведення чекають на українців.
Додано: Вів 16 кві, 2019 12:31
Очередная афера, что-бы побольше урвать с населения. Как и ОСББ, управляющие будут не в соостоянии что-либо изменить.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 16 кві, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
Додано: Вів 16 кві, 2019 12:42
как это "повинні пускати перевіряючих в своє житло"? а как же 30 статья КУ?
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