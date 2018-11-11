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Правила оплати "комуналки"
зміняться з травня: які...

Правила оплати "комуналки" зміняться з травня: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 12:31

Правила оплати "комуналки" зміняться з травня: які...

Пропонуємо до обговорення:
Чинності набуде новий закон "Про житлово-комунальні послуги".

Дивися повний текст Правила оплати \"комуналки\" зміняться з травня: які нововведення чекають на українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 12:31

Очередная афера, что-бы побольше урвать с населения. Как и ОСББ, управляющие будут не в соостоянии что-либо изменить.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 16 кві, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 12:42

как это "повинні пускати перевіряючих в своє житло"? а как же 30 статья КУ?
maksimseverin1
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