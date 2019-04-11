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У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня може зрости...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав директор дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.
Дивися повний текст У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня може зрости газ для населення
.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 13:36
Так он же типа подешевел на 17 копеек.
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