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У Нафтогазі нагадали, наскільки
з 1 травня може зрости...

У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня може зрости...
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 13:36

У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня може зрости...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав директор дивізіону "Газ" НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У Нафтогазі нагадали, наскільки з 1 травня може зрости газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 13:36

Так он же типа подешевел на 17 копеек.
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