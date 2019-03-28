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Литва обіцяє кожному жителю 1000 євро за відмову від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 кві, 2019 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністр навколишнього середовища Литви повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів жителям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення до купівлі нового авто.
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Додано: Вів 16 кві, 2019 14:02
А у нас, а у нас.. а у нас только налоги на дороги, которых нет
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